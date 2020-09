Wizz Air, scommessa tricolore con i voli da Malpensa in Sicilia

Dopo avere annunciato solo poche settimane fa l’apertura di una base a Malpensa con il lancio di numerose rotte internazionali, adesso per Wizz Air è venuto il tempo di debuttare sul mercato domestico.

«Oggi inizia la terza fase di sviluppo su Milano», ha detto George Michalopoulos, cco di Wizz Air, parlando del lancio da ottobre delle due rotte per Catania e Palermo. Con l’arrivo nel network della due città siciliane, diventano 54 le rotte servite da Milano, così suddivise: 39 da Malpensa e 15 da Bergamo.

Attualmente sono 15 gli aeroporti italiani serviti da Wizz Air (cui si aggiungerà Palermo), «con 157 rotte verso 28 Paesi e oltre 40 milioni di passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni nel 2004».

In attesa del lancio di ulteriori rotte, bocche cucite però, sui numeri fatti registrare dai voli in partenza dallo scalo lombardo nelle ultime settimane. «Fino ad ora possiamo parlare di performance in linea con le aspettative», ha aggiunto il manager sottolineando come i nuovi voli saranno operati dagli A320 e A321, a lungo termine il modello di aeromobile su cui il vettore ungherese intende puntare.

Intanto, anche il sistema degli aeroporti milanesi fa i conti con una domanda ancora condizionata dalla pandemia. «Complessivamente, possiamo parlare di 1,2 milioni di passeggeri trasportati durante i mesi estivi, una cifra superiore alle attese trainata dal traffico leisure e cargo», fa presente Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea.