Wizz Air, rotta low cost da Roma all’Arabia Saudita













Connettività sempre più estesa per Wizz Air che, da settembre, collegherà Dammam, in Arabia Saudita, a Roma, Vienna e Abu Dhabi, quest’ultima operata da Wizz Air Abu Dhabi, la controllata emiratina. Le nuove destinazioni sono il primo passo verso una crescente presenza della compagnia in terra saudita con servizi point-to-point e segnano l’irruzione delle low fare nella regione (tariffe da 24,99 euro).

L’operazione è frutto del memorandum of understanding siglato dal vettore ungherese con il ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita e con il supporto del Saudi National Air Connectivity Programme (iniziativa del ministero del Turismo). Sullo sfondo l’obiettivo di stimolare la domanda turistica, dando un contributo significativo alla crescita del Paese.

Le nuove connessioni sosterranno il settore, allineandosi al programma Vision 2030, che punta a triplicare il traffico passeggeri nel Regno.

«L’Arabia Saudita è un mercato molto interessante e la nostra espansione porterà nel Regno viaggi a bassissimo costo», ha dichiarato Robert Carey, presidente di Wizz Air.

Soddisfatto Khalil Lamrabet, ceo di The Air Connectivity Program: «Non vediamo l’ora di testare il successo di queste rotte per far crescere la rete Wizz Air in Arabia Saudita».

Per Fahd bin Sulaiman Al-Harbi, ceo di Dammam Airports Company, «rafforzare la connettività globale del Regno è fondamentale. Siamo pronti ad accogliere i turisti e a stupirli con la bellezza di Dammam».