Wizz Air riprende i voli da Londra e Vienna

Decolleranno il 1° maggio i primi voli post coronavirus operati da Wizz Air, che ha annunciato complessivamente l’avvio di 16 rotte da Londra Luton e di 24 da Vienna nel corso delle prossime settimane.

Da Luton, in particolare, il vettore ha in programma di riniziare a volare alla volta di Belgrado, Bratislava, Kosice, Budapest, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Satu Mare, Suceava, Targu Mures, Timisoara, Lisbona, Tel Aviv e Tenerife. Dalla capitale austriaca, invece, le prime tratte ad essere riprese saranno quelle per Salonicco, Dortmund, Lisbona, Oslo ed Eindhoven.

La compagnia ungherese, si legge in una nota, prenderà tutte le misure necessarie per assicurare il distanziamento sociale e il massimo rispetto delle misure sanitarie a bordo. Il personale di cabina, ad esempio, indosserà le apposite mascherine e guanti, mentre ad ogni passeggero verranno distribuite salviettine disinfettanti.

All’interno dell’aeromobile poi, saranno ammessi solo pagamenti contactless, mentre anche a terra tutti gli acquisti, dalle ancillary al check in, potranno essere effettuati solo online.