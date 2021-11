Wizz Air, promessa mantenuta:

super network da Fiumicino













Inarrestabile Wizz Air continua la scalata del mercato italiano posizionando un nuovo aereo a Roma Fiumicino e aprendo 13 nuove rotte dalla prossima estate. L’ampliamento della base romana, a soli quattro mesi dalla sua apertura, è una importante conferma dell’impegno del vettore in Italia, suo terzo mercato europeo di riferimento.

«Oggi diventiamo il vettore numero uno per rotte servite da Roma Fiumicino – ha annunciato George Michalopoulos, chief commercial officer della compagnia – I nuovi voli, che partiranno da giugno e settembre 2022 per le isole greche, Baleari e città di tutta Europa occidentale, orientale e centrale, ci permettono di aumentare l’offerta di 5mila posti da Roma e raggiungere in tutta Italia il traguardo di 283 rotte in 36 Paesi».

Nel dettaglio, da giugno la compagnia aerea ungherese inizierà a volare da Roma per Ibiza, Palma de Mallorca, Minorca, Preveza, Rodi, Cefalonia, Belgrado, Podgorica, mentre da settembre partirà l’operativo per Madrid, Turku, Basilea, Yerevan e Lione.

«Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad ora, nonostante la pandemia che ha fortemente influenzato i dati, a seconda delle restrizioni più o meno ampie messe in atto dai vari Paesi – ha detto George Michalopoulos – Il mercato italiano ha segnato un trend positivo grazie alla nostra forte presenza sul network domestico, fattore che ci ha aiutato molto a mantenere i numeri nonostante le chiusure internazionali. Inoltre, l’Italia sta gestendo bene la pandemia e questo ci aiuta ad investire e mantenere i piani fatti. Siamo ottimisti per il 2022 e crediamo fermamente che i vaccini siano la chiave su cui puntare per la ripresa. Noi, dal 1° dicembre avremo tutti i membri degli equipaggi vaccinati”.

L’annuncio del quinto aereo nella base di Roma Fiumicino arriva all’indomani dell’importante acquisto di 102 nuovi A321 dato ieri dal vettore. «Abbiamo una flotta giovanissima, con una età media di 5 anni e una ridottissima quantità di emissioni – ha concluso il cco – Se le compagnie in Europa avessero la stesa flotta di Wizz Air le emissioni si ridurrebbero del 30%. Il nostro impegno è quello di diminuirle ulteriormente del 25% entro il 2030 ed arrivare a quota zero nel 2050».

Per il futuro più prossimo, Wizz Air conta di espandersi ulteriormente in tutto il Centro ed Est europeo, tenendo lo sguardo ben attento anche alle opportunità che si presenteranno ad Ovest, dove per ora i mercati di riferimento sono Italia, Austria e Gran Bretagna. Non mancherà poi l’evoluzione dell’Oriente, su cui la compagnia ha aperto un proprio vettore ad Abu Dhabi ed intende continuare ad investire.