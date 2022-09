Wizz Air ordina altri 75 aerei A321neo di Airbus

La compagnia ungherese Wizz Air ha annunciato di aver presentato ad Airbus la notifica per l’esercizio dei diritti di acquisto di 75 aeromobili Airbus A321neo.

Gli aeromobili aggiuntivi, la maggior parte dei quali dovrebbe essere consegnata nel 2028-29, contribuiscono all’obiettivo del vettore di triplicare, e anche oltre, le dimensioni della sua flotta entro la fine del decennio per diventare una compagnia aerea con 500 aeromobili. L’aereo A321neo incorpora le più recenti tecnologie nel settore dell’aviazione e offre significativi vantaggi ambientali, con una riduzione di quasi il 50% dell’impronta acustica, una riduzione del 20% del consumo di carburante e una riduzione del 50% delle emissioni di ossido di azoto.

Wizz Air dispone attualmente di una flotta di 165 aeromobili Airbus ultramoderni ed efficienti. Per József Váradi, ceo di Wizz Air, «la combinazione delle operazioni ultra low cost di Wizz Air e degli aeromobili Airbus A321neo, leader di mercato, crea una solida piattaforma per la crescita futura di Wizz Air nel prossimo decennio, mentre rafforziamo ulteriormente la nostra posizione di compagnia aerea tra le più sostenibili al mondo. Rimaniamo sulla buona strada per diventare un gruppo aereo con 500 aeromobili entro la fine del decennio, rispettando al contempo l’impegno di ridurre le nostre, già di per sé eccellenti, emissioni di CO2 del 25% entro il 2030».