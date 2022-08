Wizz Air Malta sarà guidata dall’ex Ryanair Diarmuid Ó Conghaile

Wizz Air ha scelta Diarmuid Ó Conghaile come amministratore delegato di Wizz Air Malta, la nuova filiale del Gruppo che verrà fondata nel corso dell’anno. Ó Conghaile assumerà l’incarico a La Valletta a partire dal 1° novembre 2022, riportando direttamente a Michael Delehant, direttore operativo del Gruppo.

Ó Conghaile porta con sé un’esperienza decennale nel settore dell’aviazione, avendo ricoperto ruoli dirigenziali presso Ryanair, l’aeroporto di Dublino e l’Autorità dell’Aviazione Irlandese. Più recentemente, Ó Conghaile ha lavorato come regolatore dell’aviazione per l’autorità dell’aviazione Irlandese.

József Váradi, chief executive di Wizz Air, ha dichiarato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Diarmuid in questo nuovo ruolo di funzionario di Wizz Air. Non vediamo l’ora di beneficiare della sua esperienza nel settore e delle sue capacità di leadership. Il suo ruolo di amministratore delegato di Wizz Air Malta sarà fondamentale per realizzare la nostra prossima fase di crescita dei prossimi anni».

Diarmuid Ó Conghaile, amministratore delegato di Wizz Air Malta, ha dichiarato: «Sono lieto di entrare a far parte del team Wizz Air nel ruolo di Amministratore Delegato della nuova compagnia aerea del gruppo, Wizz Air Malta, e non vedo l’ora di costruire la sua rete e le operazioni, oltre a sostenere i più ampi piani strategici di Wizz Air per il futuro. Wizzè un importante attore nel settore dell’aviazione europea e la sua strategia per il futuro è convincente».