Wizz Air lancia la rotta da Tirana a Rimini













La compagnia aerea Wizz Air annuncia la nuova rotta che collegherà l’aeroporto di Rimini a quello di Tirana dal 14 aprile 2022.

L’annuncio è avvenuto durante una conferenza stampa a Kukës, in Albania, in occasione della quale Wizz Air ha annunciato quattro nuove rotte in partenza dal nuovo aeroporto, entrato ufficialmente a far parte del network di Wizz Air, e due nuove rotte da Tirana.

Per Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air: «l’annuncio di oggi dimostra l’impegno di Wizz Air a offrire maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri italiani. I nostri moderni aeromobili, così come le nostre migliori misure di protezione, garantiranno le migliori condizioni possibili per i viaggiatori, operando allo stesso tempo con la più bassa impronta ambientale».

«Il lancio di questa nuova rotta da aprile per Tirana ci consente di salutare l’arrivo al Fellini di una delle principali compagnie europee che ci rende particolarmente orgogliosi e soprattutto ci regala nuovo entusiasmo in questo particolare momento di ripartenza – ha commentato Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum 2014 – Consapevoli che la crescita di un aeroporto dipende anche dallo standing delle compagnie che lo scalo è in grado di attrarre, la partnership con Wizz Air è un importante passo in avanti per la crescita della connessione internazionale della Romagna con nuove e importanti destinazioni».