Wizz Air investe su Catania: sei nuove rotte internazionali













A poco più di sette mesi dall’apertura della sua base su Catania – con l’assegnazione del terzo Airbus A321neo – Wizz Air annuncia l’avvio di sei nuove rotte dallo scalo Fontanarossa e due rotte dall’aeroporto di Brindisi. Dal prossimo 3 luglio, così, la compagnia opererà 8 nuove rotte dall’Italia: collegamenti internazionali come Abu Dhabi, Tel Aviv, Santorini, Heraklion e Praga e nazionali come Torino arricchiranno il network della compagnia dall’aeroporto di Catania e i collegamenti con Milano Linate e Santorini aumenteranno l’offerta dalla Puglia, con una diversificata scelta di destinazioni leisure, city break e mete di interesse culturale.

A Catania, l’aeromobile aggiuntivo e l’ulteriore capacità che porta nella regione rappresentano un investimento significativo nell’aeroporto e localmente, con la creazione di oltre 40 posti di lavoro diretti e oltre 350 posti di lavoro indiretti.

Wizz Air, inoltre, continua la campagna di recruitment di membri dell’equipaggio che parlano italiano nelle sue basi tricolore di recente costituzione, dove la compagnia aerea offre più di 100 posti di lavoro. Coloro che sono interessati possono fare domanda sul sito di Wizz Air nella sezione Wizz Air’s career site.

L’annuncio segue un periodo di recente espansione della compagnia in Italia, con Wizz Air che ha già quattro basi (Milano Malpensa, Palermo, Catania e Bari). Con l’assegnazione del nuovo velivolo, la flotta di Wizz Air in Italia crescerà fino a 13 aeromobili portando le rotte del vettore ungherese da 23 aeroporti italiani a 187, compresi i collegamenti aggiunti di recente da Bari.

George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air, ha dichiarato: «con il terzo velivolo di base a Catania e il lancio di sei nuove rotte, contribuiremo alla crescita dell’economia locale e nazionale, stimolando il turismo in Sicilia e creando centinaia di posti di lavoro locali. La nostra rete italiana è in costante crescita e l’annuncio di oggi conferma ulteriormente il nostro impegno in Sicilia, Puglia e Italia».