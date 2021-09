Wizz Air impone il vaccino a tutti gli equipaggi dal 1° dicembre













Wizz Air impone l’obbligo del vaccino anti Covid per tutti gli equipaggi a partire dal 1° dicembre 2021. Il vettore ungherese sta implementando questa politica come parte del suo impegno per proteggere la salute e la sicurezza dei passeggeri e del personale, nonché per supportare le operazioni regolari e continue dei suoi voli a lungo termine.

József Váradi, ceo di Wizz Air Group, ha dichiarato: «In Wizz Air la priorità è la salute e la sicurezza dei nostri passeggeri e dipendenti. Abbiamo la responsabilità di proteggerli limitando i rischi del Covid-19, e i vaccini svolgono un ruolo fondamentale in questo».

All’inizio della pandemia, Wizz Air ha introdotto rigorose misure antivirus sostenendo tra le altre il distanziamento fisico. Ora il vettore implementa le misure di sicurezza inserendo l’obbligo del vaccino per i suoi equipaggi che sarà supportato in linea con le disposizioni delle autorità locali e delle istituzioni sanitarie nelle basi della compagnia.