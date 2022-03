Wizz Air guarda già all’inverno: oltre 120mila voli in vendita













Già pronta la stagione invernale di WizzAir con una programmazione che va da ottobre 2022 al marzo 2023. La compagnia aerea, che già offre un’ampia gamma di opzioni verso i Paesi e le città d’Europa, potenzierà la winter con 810 rotte delle 1.100 già comprese all’interno del suo network, con oltre 120.000 voli e quasi 26 milioni di posti già tutti in vendita in questi giorni.

Mentre l’industria ritorna alla sua capacità pre-pandemica, Wizz Air intende espandere le operazioni in tutta la sua rete, con un’ampia base di rotte per l’inverno 2022-2023, con ulteriori prospettive di crescita.

In particolare per l’Italia il vettore opererà le tratte da Milano Malpensa per Lanzarote e Gran Canaria, da Venezia per Tenerife eSharm-el-Sheik, da Napoli per Fuerteventura e Tenerife; e le tratte Verona-Varsavia e Torino-Varsavia. Tutti i collegamenti decolleranno tra ottobre e novembre 2022.

Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, Wizz Air punta alla flessibilità attraverso il servizio Wizz Flex. In pratica, aggiungendolo alla loro prenotazione, i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo.

Per Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air: «Questa nuova programmazione per l’inverno 2022-2023 integra la nostra offerta con destinazioni capaci di soddisfare i gusti del viaggiatore più esigente. Anche per il prossimo inverno, Wizz Air si impegna ad essere l’opzione di viaggio più conveniente per raggiungere le destinazioni più popolari fra i propri passeggeri italiani».