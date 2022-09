Wizz Air guarda a Oriente: voli dall’Italia per Marsa Alam, Abu Dhabi e Yerevan

Nuovo potenziamento nel network di collegamenti italiani per Wizz Air che nei prossimi mesi avvierà tre nuove rotte in partenza dall’Italia che coinvolgeranno gli aeroporti di Napoli Capodichino e Milano Malpensa, generando nuove opportunità di viaggio per i clienti italiani.

Si tratta dei voli da Napoli per Abu Dhabi, da MilanoMalpensa per Yerevan in Armenia e per Marsa Alam. Rotte che rappresentano un’importante aggiunta al già ricco portfolio di destinazioni della stagione invernale 2022-23 della compagnia aerea.

Solo pochi giorni fa la compagnia aerea low cost ungherese ha annunciato una raffica di rotte verso l’Arabia Saudita. Tra fine 2022 e inizio 2023, infatti, il vettore inaugurerà 20 nuove rotte – di cui ben 8 dall’Italia – verso il Paese mediorientale. Per il nostro Paese sono previsti collegamenti in partenza da Catania, Milano, Napoli, Roma e Venezia verso Jeddah e Riyadh

Wizz Air inaugura così la nuova base di Marsa Alam, che è la quinta in Egitto, rafforzando la sua presenza sul territorio. Paulina Gosk, corporate communication manager della compagnia, ha dichiarato: «L’annuncio dimostra come Wizz Air si impegni quotidianamente per offrire a tutti i suoi passeggeri sempre più rotte internazionali e opportunità di viaggio a basso costo. Siamo entusiasti di queste integrazioni alla nostra offerta e in particolare dell’aggiunta di Marsa Alam: non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri italiani a bordo dei nostri aerei per guidarli verso una meta unica dove poter dimenticare lo stress della vita quotidiana e godere appieno delle meraviglie naturali che la caratterizzano».