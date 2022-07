Wizz Air, da ottobre quattro new entry sull’Italia













Autunno all’insegna di un ulteriore consolidamento del suo network per Wizz Air che ha già annunciato l’avvio di 4 nuove rotte in partenza dall’Italia che arricchiranno la programmazione invernale 2022. I collegamenti autunnali riguarderanno gli aeroporti di Venezia Marco Polo per Amman (Giordania), lo scalo di Ancona con un volo per Bucarest, l’aeroporto Catullo di Verona con un volo per Londra-Gatwick e lo scalo di Perugia per Cluj-Napoca (Romania).

Per Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air: «Queste nuove rotte integreranno la nostra offerta per l’inverno 2022-2023 con destinazioni capaci di soddisfare i gusti del viaggiatore più esigente. Anche per il prossimo inverno, Wizz Air si impegna ad essere l’opzione di viaggio più conveniente per raggiungere le destinazioni più popolari, e non solo, fra i propri passeggeri italiani».