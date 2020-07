Wizz Air, da agosto 14 nuove rotte tra Italia e Ucraina

Wizz Air ha annunciato l’apertura di 14 nuove rotte tra Italia e Ucraina, alcune delle quali saranno operative già a partire dal mese di agosto. Tra le destinazioni servite ci saranno Kiev, Lviv, Charkiv, Zaporozhye e Odessa.

Tutte queste città, si legge in una nota, saranno collegate dalle maggiori città italiane via via nei prossimi mesi.

Nel dettaglio, Kiev sarà raggiungibile da Roma Fiumicino (dal 28 marzo 2021), Bologna (dal 29 marzo 2021), Catania (dal 29 marzo 2021), Milano Malpensa (dal 15 agosto 2020), Napoli (dal 14 agosto 2020), Treviso (dal 14 agosto 2020).

Lviv sarà collegata a Catania, Roma Fiumicino, Milano Malpensa (dal 14 agosto 2020) e Verona.

A Charkiv si volerà da Milano Malpensa e Treviso.

Odessa sarà raggiungibile da Treviso e Zaporozhye da Milano Malpensa (dal 27 ottobre 2020).