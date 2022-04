Wizz Air cresce in Italia: più rotte su Grecia e Germania













Wizz Air amplia il network italiano e aggiunge nuovi voli da Roma e Milano per Skiatos, Kos e Dortmund. Per la prossima stagione le due mete tipicamente estive in Grecia verranno collegate da luglio con il Milano – Skiatos e da giugno con il Roma – Kos, la celebre isola del Dodecanneso. Entrambe le tratte saranno servite da voli a cadenza bisettimanale.

Per quanto riguarda invece il volo Roma – Dortmund, inizierà a Settembre e sarà operativo tutto l’anno collegando la Capitale con la storica città del bacino della Ruhr tre volte a settimana.

«Noi di Wizz Air stiamo concentrando molti sforzi sull’Italia e sul nostro network nel Paese – ha detto Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air – Queste nuove rotte vogliono agevolare i viaggiatori e aumentare le loro occasioni di viaggio integrando la nostra offerta non solo verso alcune delle mete più gettonate per l’estate 2022, ma anche verso la Germania e la città di Dortmund in particolare».