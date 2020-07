Wizz Air collega San Pietroburgo con cinque aeroporti italiani

Wizz Air annuncia cinque nuove rotte che, a partire da quest’inverno, porteranno gli italiani a San Pietroburgo, città in cui la compagnia ha aperto la sua prima base in Russia. Le nuove rotte la collegheranno a Bergamo, Treviso, Bologna, Catania e Torino a partire da dicembre. I biglietti sono già in vendita.

La compagnia aerea ha recentemente implementato una serie di misure igieniche avanzate, per garantire la salute e la sicurezza dei suoi clienti e dell’equipaggio. Come parte di questi nuovi protocolli, durante il volo l’equipaggio e i passeggeri devono indossare mascherine e l’equipaggio deve anche portare i guanti.

Gli aeromobili di Wizz Air vengono regolarmente sottoposti ad un processo di nebulizzazione con una soluzione antivirale e, seguendo il programma di pulizia giornaliera, tutti gli aerei della compagnia aerea vengono ulteriormente disinfettati durante la notte con la stessa soluzione antivirale.

Le salviettine igienizzanti vengono consegnate a ciascun passeggero al momento dell’ingresso, le riviste di bordo sono state rimosse e gli acquisti sono incoraggiati a essere effettuati mediante pagamento contactless. I passeggeri sono tenuti a seguire le misure di distanziamento sociale introdotte dalle autorità sanitarie locali e viene loro consigliato di effettuare tutti gli acquisti online prima del volo (come il bagaglio registrato, o la Wizz Priority, corsia preferenziale di sicurezza), per ridurre al minimo qualsiasi possibile contatto fisico in aeroporto.

Aggiungendo Wizz Flex a una prenotazione, i passeggeri hanno la certezza che se le circostanze dovessero cambiare o desiderano viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, possono prenotare nuovamente su qualsiasi volo della compagnia di loro scelta.