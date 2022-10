Wizz Air cancella il collegamento Roma-Catania

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni è arrivata la conferma ufficiale da parte di Wizz Air: la compagnia aerea cancella la rotta Roma Fiumicino-Catania partire dal prossimo 6 novembre. Ora il collegamento resta in mano a solo due compagnie aeree: il vettore di bandiera Ita Airways e il colosso irlandese Ryanair.

Secondo quanto riporta la nota di Wizz Air – ripresa dal sito specializzato ItaliaVola.com – le cause sarebbero la troppa capacità sulla tratta, i prezzi al ribasso e i costi operativi troppi alti. “Wizz Air monitora continuamente le prestazioni e la domanda delle sue rotte per consentire alle destinazioni più popolari di avere le tariffe più basse possibili. Come di consueto, Wizz Air ottimizza la propria rete in base all’esito di queste revisioni in linea con la domanda attuale. Sebbene non siano state apportate modifiche alle dimensioni della base Wizz Air di Catania, la rete di rotte a Catania è stata adeguata. La rotta Catania-Roma Fiumicino è stata cancellata e la capacità di tale rotta sarà utilizzata su altre rotte da Catania a Torino, Tel-Aviv, Abu Dhabi, Memmingen/Monaco Ovest. Wizz Air rimarrà all’aeroporto di Catania e per i passeggeri italiani”.

Il volo Roma-Catania di Wizz era stato lanciato in contemporanea con l’apertura della nuova base del vettore ungherese al Fontanarossa a ottobre del 2020 con tre voli al giorno. La frequenza, però, è andata via via riducendosi a causa della forte concorrenza di Ryanair che aveva deciso di aumentare i numeri dei voli proprio sulla Roma-Catania.

Sempre secondo l’analisi di ItaliaVola già in passato “tre operatori sono risultati troppi su questo collegamento che oggi e’ il più importante” in Italia “per volumi di trasportato e ha superato anche la Milano-Roma” Già in passato, infatti, il collegamento ha fatto vittime illustri (Blue Panorama, Windjet, easyJet e Vueling) non potendo reggere tre operatori alla volta.

Poche settimane fa, sempre in Sicilia, Wizz Air ha anche annunciato la chiusura della base di Palermo per concentrarsi su Roma e Milano.