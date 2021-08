Wizz Air assume: cercasi 800 assistenti di volo. Come candidarsi













Wizz Air non arresta la sua corsa e annuncia le date del maxi roadshow europeo per assumere 800 assistenti di volo entro dicembre 2021. Sei gli appuntamenti previsti in Italia, a cui è possibile partecipare iscrivendosi tramite il portale della compagnia https://wizzair.com/it-it/info-servizi/carriera/assistente-di-volo.

I recruiting day sono in programma il 25 agosto all’Ibis Styles Palermo President; il 26 agosto al Crowne Plaza Milano Malpensa e al Palace Hotel di Bari; il 27 agosto all’Hotel Nh Catania Centro; il 28 agosto al Millenium Gold Hotel di Napoli e all’Holiday Inn Rome Eur.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 in punto con un CV aggiornato ed essere preparati per un’intera giornata di attività, comprese presentazioni personali, giochi di ruolo situazionali, esercizi di squadra e un colloquio individuale.

All’equipaggio di bordo di Wizz Air, sottolinea la compagnia, è riservato uno stipendio competitivo, una formazione importante e un programma mensile di turni pubblicato ogni due settimane. Previsto, tra l’altro, l’accesso a una serie di opportunità di avanzamento di carriera, come il programma Cabin Crew to Captain, che supporta i membri dell’equipaggio di cabina esistenti nell’ottenere la licenza da pilota commerciale. L’equipaggio di cabina può anche usufruire di sconti sui voli e biglietti aerei bonus per familiari e amici.

Wizz Air ha in programma di triplicare le dimensioni della sua flotta, con 500 nuovi Airbus previsti nei prossimi dieci anni. Il vettore ha di recente aperto 18 basi e, nonostante la crisi da Covid, ha lanciato oltre 300 rotte nell’ultimo anno.

«Mentre torniamo alla capacità pre pandemia e continuiamo a concentrarci sulla crescita, non vediamo l’ora di accogliere candidati di talento che si uniscano al nostro team in crescita», è il commento di Heiko Holm, chief operations officer di Wizz Air.

La compagnia aveva annunciato di recente anche l’intenzione di assumere 4.600 nuovi piloti entro il 2030. Oltre 150 piloti aggiuntivi sono stati già formati per coprire il 100% della capacità pre Covid e l’obiettivo è reclutarne oltre 300 entro la fine dell’anno.