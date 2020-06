Wizz Air apre la base di Bacau e annuncia più voli sull’Italia

Wizz Air ha annunciato la sua 31ª base a Bacau, la settima in Romania, dove la compagnia baserà due Airbus A320 nel mese di ottobre 2020.

Oltre all’istituzione della nuova base, il vettore ha comunicato l’avvio di 12 nuove rotte da Bacau verso 6 Paesi – tra cui l’Italia – a partire dal 29 ottobre prossimo.

Con la nuova base in Romania saranno creati più di 70 nuovi posti diretti all’interno della compagnia e molti altri nei settori associati (clicca qui per sapere di più sui giorni del recruitment). I due Airbus supporteranno le operazioni verso: Torino, Treviso, Bologna, Roma Fiumicino, Milano Bergamo, Catania, Larnaca (Cipro), London Luton, Liverpool, Memmingen/Munich West, Billund, Brussels Charleroi.

József Váradi, ceo di Wizz Air Group, ha detto: «L’annuncio conferma il nostro impegno in Romania. Siamo già il più grande operatore nel Paese e siamo fedeli alla nostra missione di liberalizzare i voli non solo nelle capitali ma anche negli aeroporti regionali. L’apertura della nuova base e l’assegnazione di due nuovi aeromobili all’avanguardia enfatizzano l’importanza del mercato rumeno per le nostre operazioni. Con l’aggiunta di 12 rotte e mantenendoci ai più elevati standard dei protocolli di sanificazione, siamo fiduciosi che le bassissime tariffe di Wizz Air e il grande network di voli renderanno i viaggi molto più accessibili per i passeggeri in Romania».