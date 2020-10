Wizz Air apre la base a Catania con 20 rotte

Wizz Air ha aperto ufficialmente la sua nuova base a Catania Fontanarossa con la partenza delle rotte per Roma Fiumicino, Bologna, Venezia, Memmingen (Monaco Ovest) e Londra Luton. Con queste nuove tratte, il numero delle tratte disponibili da Catania sale a 20.

La compagnia avvierà le nuove rotte da Catania grazie agli aeromobili di ultima generazione Airbus A321neo, che garantiscono il 20% in meno di consumo di carburante e circa il 50% di riduzione dell’impronta acustica se confrontato con gli aeromobili della generazione precedente.

«Sono orgoglioso di annunciare oggi l’inizio delle operazioni della nostra seconda base italiana all’Aeroporto Fontanarossa, basando 2 aeromobili Airbus A321 e incrementando così il nostro network per un totale di 20 rotte da Catania. La crescita di Wizz Air in Italia riflette lo scenario della domanda attuale e crea ulteriori diversificazioni sul mercato a beneficio dei clienti. Offrendo opportunità di viaggio maggiormente accessibili all’Europa con un ampio network a basse tariffe, supportiamo la ripresa dell’economia locale e creiamo nuovi posti di lavoro in quest’epoca senza precedenti», ha detto József Váradi, ceo di Wizz Air.