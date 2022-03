Wizz Air apre a Venezia la settima base italiana













Wizz Air ha inaugurato l’apertura della sua settima base italiana all’aeroporto Marco Polo di Venezia con il volo per Lamezia Terme.

Grazie all’assegnazione degli aeromobili, la compagnia aerea potrà offrire 17 nuove rotte, oltre a quelle già operate da Venezia. L’apertura di questa nuova base creerà anche oltre 70 nuovi posti di lavoro diretti e più di 800 posti di lavoro nell’indotto.

L’ampio network di Wizz Air su Venezia sosterrà il turismo locale e collegherà la città lagunare con 17 nuove destinazioni: Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Lampedusa, Casablanca, Reykjavik, Mykonos, Santorini, Palma De Mallorca, Fuerteventura, Tenerife, Tallinn, Londra Luton, Londra Gatwick, Tel Aviv, Praga e Sharm el-Sheikh.

«L’apertura della nuova base di Wizz Air all’aeroporto Marco Polo di Venezia sottolinea il nostro impegno nei confronti dei passeggeri italiani. L’apertura della base significa anche più rotte a basso costo, così come più posti di lavoro e il nostro supporto per incrementare il turismo in Italia. I nostri moderni aeromobili, così come le nostre migliori misure di protezione, garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori, operando allo stesso tempo con il più basso impatto ambientale», ha dichiarato Paulina Gosk, corporate communications manager di Wizz Air.