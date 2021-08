Wizz Air apre a Napoli la sesta base italiana













Due aeromobili basati (Airbus A321) e 18 nuove rotte. Wizz Air apre la sue sesta base italiana all’aeroporto di Napoli.

«Sono lieto di celebrare l’apertura della nostra sesta base italiana all’aeroporto di Napoli – ha dichiarato George Michalopoulos, chief commercial officer di Wizz Air Group – Continuiamo a investire in Italia e fornire ai nostri passeggeri italiani rotte a tariffe sempre più basse e di alta qualità. Con l’apertura della base di Napoli Wizz Air ora vola con 19 aerei basati in Italia, e continuerà a investire nel mercato raddoppiando la presenza nel prossimo triennio lanciando ulteriori basi operative e nuove rotte nazionali e internazionali. Portiamo a Napoli il nostro nuovissimo aereo sostenibile della famiglia A320neo per assicurarci le più basse emissioni e il minor inquinamento acustico. Le nostre misure di protezione rafforzate garantiranno le migliori condizioni sanitarie possibili per i viaggiatori. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo con un ottimo servizio e un sorriso, mentre ci sforziamo di diventare la compagnia aerea italiana più amata e attenta all’ambiente».

L’investimento di Wizz Air nel mercato quadruplicherà la capacità della compagnia aerea da Napoli con oltre 1 milione di posti aggiuntivi a tariffe basse, sostenendo la ripresa stabile e post pandemia del settore turistico italiano e rilanciando la crescita economica nel Paese attraverso servizi per i passeggeri. L’apertura di questa nuova base creerà anche oltre 30 nuovi posti di lavoro diretti con la compagnia aerea e oltre 1.100 posti di lavoro nelle industrie associate

«L’inaugurazione della base Wizz Air conferma l’attrattività del nostro territorio unita alla capacità di Gesac di stringere accordi con partner strategici che puntano a uno sviluppo sostenibile del traffico, grazie all’impiego di aeromobili di ultima generazione a minore impatto ambientale – ha detto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac – Lo scalo di Napoli, unico in Italia a ospitare in base i quattro principali vettori low cost europei, incrementa così l’offerta voli 2021 per un totale di 98 destinazioni, di cui 15 nazionali e 83 internazionali fra cui le nuove rotte introdotte da Wizz Air per Fuerteventura, Reykjavik e Tallinn».

Wizz Air ha introdotto una nuova era di viaggi igienizzati in tutta la sua rete, con misure igieniche migliorate per garantire la salute e la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Aggiungendo Wizz Flex a una prenotazione, i passeggeri possono essere certi che se le circostanze dovessero cambiare, o desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo Wizz di loro scelta.