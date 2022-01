Wizz Air, anche l’Italia beneficia della nuova settimana lavorativa degli Emirati













Dal 1° gennaio 2022, tutti i passeggeri di Wizz Air possono ufficialmente usufruire di un giorno in più per le offerte di viaggio in Medio Oriente. La terza compagnia aerea più grande in Italia, che vola verso gli Emirati Arabi, infatti, è in grado di offrire gli stessi benefici dei vettori della regione araba.

Con l’adozione della nuova settimana lavorativa negli Emirati Arabi Uniti – che hanno ufficialmente abbandonato il vecchio modello che andava dalla domenica al giovedì – anche questa regione del mondo si allinea alla maggior parte delle altre nazioni occidentali, e si ottimizza l’equilibrio vita-lavoro negli Eau i cui interessi economici e finanziari sono sempre più legati a quelli del mondo occidentale.

Una novità che secondo i vertici Wizz Air migliorerà significativamente l’organizzazione dei viaggi da e per gli Emirati Arabi Uniti, oltre a incrementare il traffico aereo verso due delle sue metropoli più famose: «Con l’adozione del nuovo orario lavorativo, tutti i passeggeri in partenza dagli aeroporti internazionali di Catania e Bari verso gli Emirati potranno ottimizzare i loro tempi di viaggio, oltre a poter godere di un giorno in più per soggiornare ad Abu Dhabi e Dubai», commenta Andras Rado, portavoce di Wizz Air. I biglietti sono già acquistabili.