Wizz Air amplia il network italiano con 22 new entry













Wizz Air cresce ancora in Italia e annuncia altre 22 rotte in partenza dal Bel Paese. L’ampliamento del network coinvolge gli scali italiani di Milano Malpensa, Milano Linate, Bologna, Pescara, Roma Fiumicino, Napoli, Bari, Brindisi, Catania e Cagliari, con voli per le Canarie e per varie destinazioni del Nord e dell’Est d’Europa.

Wizz Air ha costruito in Italia uno dei suoi network più importanti, e ha messo a disposizione dei passeggeri un ampio ventaglio di destinazioni, domestiche e internazionali, accessibili dai principali aeroporti della Penisola e delle Isole maggiori.

«Siamo sempre entusiasti di aggiungere rotte per viaggiare da e per l’Italia – ha detto Paulina Gosk, corporate communication manager di Wizz Air – L’Italia è per noi un importante mercato che ha bisogno di nuove possibilità e sul quale abbiamo concentrato molti sforzi. Con l’annuncio di oggi vorremmo sottolineare il nostro impegno verso i clienti italiani e continuare ad offrire le tariffe più basse possibili, che saranno sempre abbinate anche ad un’eccellente esperienza a bordo. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo dei nostri aerei e di accompagnarli nel loro viaggio alla scoperta di tutte le meraviglie locali e internazionali».