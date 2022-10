Wizz Air Abu Dhabi inaugura il primo volo per le Maldive

Il 4 ottobre Wizz Air Abu Dhabi ha inaugurato il suo primo volo per Malé, capitale delle Maldive. La rotta è operata quattro volte a settimana nel mese di ottobre, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica. A novembre aumenterà a sei volte a settimana e da dicembre il volo sarà operativo tutti i giorni.

La nuova rotta sarà operata dal quinto aeromobile recentemente aggiunto alla flotta, l’Airbus A321neo e offre opzioni di viaggio a prezzi accessibili sia all’interno degli Emirati Arabi Uniti sia per i passeggeri che viaggiano in coincidenza dall’Europa centrale e orientale attraverso la rete Wizz Air.

«Offrendo la fuga ideale per il relax, la scoperta di se stessi e i momenti perfetti, non sorprende che le Maldive siano una destinazione sempre più popolare. In linea con il nostro impegno di offrire ai nostri clienti esperienze di viaggio low cost di livello mondiale, siamo entusiasti di volare verso questo paradiso tropicale, offrendo nuove opzioni di viaggio non solo a chi si trova negli Emirati Arabi Uniti, ma anche ai viaggiatori che hanno bisogno di collegamenti internazionali – ha dichiarato Michael Berlouis, managing director di Wizz Air Abu Dhabi – Mentre continuiamo con i nostri piani di espansione e lavoriamo per rendere Abu Dhabi un hub per l’aviazione, la nuova rotta ci aiuterà a mettere in contatto un maggior numero di turisti internazionali con la città, dando loro l’opportunità di fermarsi ed esplorare le straordinarie esperienze che ha da offrire. Sarà inoltre operata dal nostro quinto aeromobile Airbus A321neo, che è stato recentemente aggiunto alla nostra nuovissima flotta, e che offre il più basso consumo di carburante, emissioni e impronta acustica».

Il ministero del Turismo Abdulla Mausoom ha aggiunto: «Grazie agli estesi collegamenti globali che gli Emirati Arabi Uniti offrono, la nuova rotta da Abu Dhabi rafforzerà la connettività tra le Maldive e il resto del mondo. Grazie ai voli diretti tra Abu Dhabi e le Maldive, un numero maggiore di persone potrà usufruire di questo comodo collegamento. Auguro a Wizz Air ogni successo con il suo nuovo servizio per le Maldive».