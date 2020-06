Wizz Air Abu Dhabi aprirà le vendite entro giugno

I primi voli saranno in ottobre, ma i biglietti saranno in vendita prima della fine di giugno. Il progetto di Wizz Air Abu Dhabi non si è fermato durante la fase dell’emergenza e ora, come ha sottolineato il ceo Jozsef Varadi, durante un intervento nel corso di Atm Virtual, è pronto finalmente per decollare.

«Stiamo incominciando a spostare alcuni aeromobili dall’Ungheria ad Abu Dhabi, e in poche settimane saremo in grado di fare i primi annunci. Intanto, siamo in contatto con una serie di aeroporti, che rappresentano delle eccellenti opportunità per lo sviluppo di un progetto come questo (si tratta di una partnership tra il vettore e Abu Dhabi Developmental Holding Company, ndr)», ha detto il manager. Tra le altre anticipazioni fornite da Varadi, ci sono anche il numero di aeromobili che nei prossimi 15 anni saranno basati nella capitale degli Emirati Arabi (un centinaio), e il fatto che il prodotto di Wizz Air Abu Dhabi sarà la perfetta replica di quelli originale di Wizz Air.

Intanto, sul fronte finanziario, Wizz Air ha reso noti i risultati dell’anno conclusosi lo scorso 31 marzo. Il vettore ungherese ha registrato un profitto prima delle tasse di 294,1 milioni di euro (l’anno scorso erano stati 128,9 milioni), con un profitto netto di 281,1 milioni; in crescita anche i ricavi (2,76 miliardi di euro contro i 2,32 di dodici mesi fa), come pure le ancillary, aumentate del 32% fino a 1,25 miliardi di euro.