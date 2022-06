Wifi in nave, Royal Caribbean tenta l’alleanza con Elon Musk













Royal Caribbean è interessata ad adottare di Starlink di Elon Musk per il wifi a bordo. È la prima compagnia di crociere intenzionata a utilizzare il sistema.

Il brand ha recentemente presentato una domanda alla Federal Communications Commission (Fcc) degli Stati Uniti, per utilizzare il sistema Internet satellitare di SpaceX per le sue navi. “Riteniamo di aver identificato una vera soluzione di nuova generazione per le nostre navi che soddisfi i rigorosi requisiti tecnici e operativi”, ha spiegato la compagnia in una nota.

Starlink sta diventando una soluzione interessante per Internet in movimento per le aziende di trasporti. Hawaiian Airlines potrebbe essere il primo cliente di una compagnia aerea.

La Fcc però non ha ancora approvato ufficialmente l’applicazione di Starlink per fornire Internet su mezzi di trasporto come aerei e navi.