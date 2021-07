WI Energy, la polizza annullamento Webins che non chiede giustificativo













Dare supporto ai tour operator, alle agenzie di viaggi e in generale a tutti gli operatori della filiera del turismo, mettendo a disposizione dei clienti un prodotto assicurativo flessibile. Questo è il principale obiettivo di Webins che, in un clima di incertezza e restrizioni per via del Covid-19, offre una polizza che dà la possibilità di annullare la vacanza senza dover fornire alcun tipo di giustificazione.

Si chiama WI Energy ed è una garanzia pensata per incoraggiare i più scettici a prenotare una vacanza nonostante il momento storico così particolare, che decorre dalla data di prenotazione del pacchetto turistico, termina 11 giorni lavorativi prima della partenza e che permette di ottenere un indennizzo fino al 50% dell’importo pagato entro il limite di 1.500 euro a persona (5.000 euro in caso di sinistro che coinvolga più persone nell’ambito della stessa prenotazione).

«Nelle ultime settimane si sono moltiplicati i casi di cittadini italiani in vacanza costretti alla quarantena o vittime di problemi logistici, tanto che persino la Farnesina si è espressa in maniera ufficiale consigliando, se possibile, di evitare i viaggi all’estero – sottolinea Marcello Alesse, ceo di B&T Insurance Service e fondatore del portale Webins – In un contesto così problematico e ricco di incertezze, in cui le norme continuano a essere poco chiare e dove operatori e viaggiatori necessitano di un supporto davvero concreto, la polizza WI Energy rappresenta una delle poche soluzioni in grado di stimolare le prenotazioni e assicurare realmente i viaggi degli italiani».