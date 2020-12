Whisky, videogame e Oculus: guida agli hotel più curiosi del mondo

Dormire in un prezioso cofanetto di cipria oppure farsi avvolgere da una “pianta grassa” nel deserto di Abu Dhabi. E ancora, perdersi nella remota isola svedese di Hamneskar, ma anche farsi catturare dall’Atari Hotel di Las Vegas, pensato per videogamers addicted. Sono solo alcune delle esperienze da provare almeno una volta nella vita. Viaggio tra gli hotel più insoliti del mondo dove passare un soggiorno fuori dal comune.

HELLO KITTY. L’Asakusa Tobu Hotel di Asakusa, celebre quartiere di Tokyo in Giappone, ha instaurato una partnership con Hello Kitty, la mascotte di Sanrio famosa in tutto il mondo. Il risultato è la realizzazione di due suite a tema, prenotabili dallo scorso 24 agosto e disponibili dal mese di ottobre 2020. La prima stanza, denominata Sakura Heavenly Maiden è pensata per le famiglie, con quattro posti letto, una zona ristoro con un tavolino e alcuni posti a sedere e le pareti di colore rosa pastello ornate con decorazioni dedicate alla gattina.

La seconda, Modern Japanese, ha un design più tradizionale e delle raffigurazioni di Hello Kitty con indosso un kimono. L’Asakusa Tobu non è un hotel eccessivamente costoso, ma le particolarità delle suite fanno oscillare il prezzo tra i 250 e i 300 euro a notte. La possibilità di dormire tra le pareti rosa pastello in stile Hello Kitty è realtà dall’8 ottobre 2020.

Dove: Tokyo, Giappone.

THE WHISKEY HOTEL. L’amore per il whisky ha portato alla costruzione di hotel incentrati sul famoso distillato scozzese. È Londra ad aver ottenuto il suo primo whisky hotel lo scorso anno e, ultimamente, sono trapelati nuovi dettagli sull’hotel ispirato al whisky che aprirà a Los Angeles nel 2022. The Whiskey Hotel è la nuovissima proprietà di 134 camere e sette piani, attualmente in costruzione nel cuore di Hollywood al 1717 di N. Wilcox Avenue. Un progetto che ha messo in campo 35 milioni di dollari di finanziamento ed è guidato dal ristoratore Adolfo Suaya, molto famoso nel sud della California. All’arrivo, agli ospiti verrà servito whisky in omaggio nella hall.

L’hotel includerà una fontana di whisky nella hall e un minibar ben fornito, pieno di whisky artigianale, in ogni stanza. Inoltre, The Whisky Hotel sarà caratterizzato da un bar e un ristorante, con vista sul quartiere, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti e raffinati. Ovviamente, l’hotel metterà a disposizione anche le competenze di alcuni sommelier di whisky per guidare gli ospiti in una vera e propria esperienza.

Dove: Los Angeles, Stati Uniti.

EMOTIONAL HOTEL. L’Emotional Grand Motel a Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara a pochi chilometri dallo scalo milanese, è una struttura che permette di viaggiare nel tempo e nella fantasia pur restando a due passi dalla città grazie alle sue 53 camere, di cui 48 a tema, tutte diverse tra loro per un’ospitalità personalizzata. Si può scegliere di dormire in un prezioso ed elegante cofanetto di cipria o all’interno di un’autentica Cadillac rossa fiammante, parcheggiata nel mezzo di una lussureggiante radura. E ancora, fare la doccia in una boccetta di profumo, oppure calpestare il Giudizio Universale e immergersi in un bagno rilassante tra le Ninfee di Monet; ma anche rifugiarsi in un paradiso tropicale o perdersi in un accampamento tuareg.

Vere e proprie evasioni dalla realtà a portata di mano, per gli ospiti dell’EGM Hotel alla ricerca del lusso, delle emozioni e di viaggiare con le atmosfere di altri mondi, rimanendo a due passi da casa. Soluzione ideale in questo delicato periodo post Covid.

Dove: Novara, Italia.

OCULUS POD. Le estreme condizioni climatiche del deserto hanno portato Aidia Studio alla creazione di un progetto per un hotel ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, che si trasforma nell’arco della giornata per favorire il comfort degli ospiti. Stiamo parlando di Oculus Pod, un concept design ispirato alle piante grasse, organismi del deserto con la capacità di ombreggiarsi da soli per ridurre la temperatura interna. Per realizzarlo i professionisti si sono ispirati all’anatomia di questi organismi viventi che abitano il deserto e, sulla base di queste analisi, hanno progettato una struttura che ha la capacità di trasformarsi in diverse configurazioni a seconda dell’ora del giorno e del clima.

Ciò avviene attraverso un versatile sistema di ombreggiatura che si espande e si ritrae secondo necessità. Oculus Pod ritrae il suo involucro durante il giorno per aprire la parte anteriore del modulo, svelando così l’ingresso principale. Quando serve privacy, la copertura può essere completamente dispiegata e aiuta anche a filtrare il calore, consentendo alla luce naturale di illuminare la stanza all’interno. Quando è completamente chiuso, Oculus Pod si mimetizza e si fonde con l’ambiente circostante, diventando impercettibile anche per la fauna selvatica. Il progetto offre una spaziosa suite open concept affacciata sulla pianura, mentre la struttura è appositamente posizionata per espandere la vista del cielo del deserto. Inoltre, il rivestimento mira anche a proteggere i clienti dalle tempeste di sabbia.

Dove: Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti.

ATARI HOTEL. Dieci mesi dopo l’accordo tra Atari e Gsd Group, iniziano a trapelare i primi dettagli della serie di hotel a tema videogiochi che apriranno nei prossimi anni. Si parte da Las Vegas: un imponente centro polifunzionale progettato da Gensler che assomiglia a un Pc da gioco di fascia alta. Gli Atari Hotel di Las Vegas e Phoenix, in Arizona, apriranno per primi, e Atari e Gsd Group sperano di aprire alla fine otto Atari Hotel sulla costa occidentale, sud-ovest e Midwest. Sebbene né Gensler, Atari, né Gsd Group abbiano fornito dettagli precisi sulla progettazione dell’hotel di Las Vegas di 400 camere, sembra che l’edificio si dividerà in emisferi separati da altezze leggermente diverse, collegati da un atrio di vetro che forma una “valle”.

L’effetto finale ricorda una versione in scala massiccia del logo Atari a tre punte (che è anche ben visibile sul retro dell’hotel). Atari e Gsd Group promettono un’esperienza di videogioco piuttosto presente, tra cui un’arena di gioco e un multiplex di eSport, console in camera e nuove versioni. Il primo Atari Hotel aprirà a Las Vegas, in Nevada, nel 2022 insieme ad altre località, tra cui Phoenix, Austin, Seattle, Chicago e altre ancora, pianificate per il futuro.

Dove: Stati Uniti.

PATER NOSTER. Un nuovo hotel è spuntato sulla remota isola svedese di Hamneskar, che ospita il famoso faro di Pater Noster e offre viste sul mare aperto. L’agenzia di design svedese Stylt ha trasformato la casa del maestro del faro del XIX secolo sull’isola rocciosa in un hotel, che unisce il fascino nautico svedese e i dintorni selvaggi. L’isola una volta era una piccola comunità costruita intorno al faro di Pater Noster. All’interno dell’hotel svedese, Stylt ha incorporato dettagli rustici originali con dettagli marittimi vintage e ha introdotto una ricchezza attraverso metalli caldi, mobili tradizionali e tonalità scure ispirate alle acque circostanti.

Gli ospiti arrivano in gommone da Marstrand o Göteborg e vengono loro offerte attività immersi nella natura come la pesca d’altura (e cucinare il pescato), la vela, il kayak, le immersioni subacquee, le lezioni di cucina e la meditazione nel faro stesso. La scrittura di racconti è incoraggiata anche grazie alla presenza della tranquilla “cabina della polvere da sparo”, ideale per concentrarsi e scrivere. Pater Noster dispone di nove camere doppie e una zona notte esterna sul lato della scogliera, che parte da circa 435 dollari a notte, inclusa la cena e la colazione. La caffetteria propone prodotti da forno fatti in casa, mentre il ristorante offre frutti di mare e piatti di pesce che prevedono anche alghe di provenienza locale.

Dove: Hamneskar, Svezia.

SKY POOL SOSPESA. È stata finalmente completata a Londra, con un anno di ritardo, la prima Sky Pool trasparente al mondo, sospesa a 35 metri d’altezza. La piscina, in stile acquario, è stata realizzata il mese scorso da una delle più grandi gru mobili mondiali, dopo aver percorso 4.720 miglia dal suo cantiere in Colorado. Gli ospiti potranno godere della vista del centro di Londra mentre nuotano tra gli edifici in una nuova area residenziale a Nine Elms, Vauxhall.

Tuttavia, la piscina non sarà aperta fino alla prossima primavera. Progettata da Hal Architects, la piscina sarà riempita con 148mila litri d’acqua. È la prima del suo genere, un decennio dopo che la piscina a sfioro più alta del mondo – priva di un pavimento trasparente – è stata aperta al Marina Bay Sands Hotel di Singapore nel 2010. La Sky Pool sarà una parte fondamentale di Embassy Gardens, un nuovo sviluppo di 2mila case nell’area di rigenerazione di Nine Elms e Battersea Power Station costato un miliardo di dollari.

Sospesa a 35 metri di altezza e che collega due edifici di 10 piani, l’iconica struttura offrirà vedute delle Houses of Parliament, del London Eye e dello skyline della City di Londra. Lunga 25 metri e profonda tre, consentirà ai membri dell’esclusivo club del complesso di scivolare tra edifici di 10 piani nel cielo.

Dove: Londra, Regno Unito.