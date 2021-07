Westin Hotels, il brand di Marriott debutta a Londra













Westin Hotels & Resorts, parte del portfolio Marriott Bonvoy, si prepara al debutto nel Regno Unito a settembre 2021 con l’apertura di The Westin London City. Le prenotazioni sono già aperte.

Di proprietà di 4c Hotel Group e gestito da Rbh, l’hotel con 222 camere si trova sulla riva nord del Tamigi. L’hotel combina l’attenzione al benessere e il design contemporaneo.

BENESSERE. The Westin London City incarna i sei pilastri del benessere del brand – Sleep Well, Eat Well, Move Well, Feel Well, Work Well e Play Well – attraverso un programma che permette agli ospiti di riprendere il controllo della loro routine quando viaggiano. Il programma RunWestin offre percorsi di corsa che sfrutteranno la parte finale del Thames Path, che sarà presto ultimata per collegare Embankment e la Torre di Londra.

Il letto Westin Heavenly è presente in ogni camera e suite, pensato per fornire il massimo comfort agli ospiti. La Heavenly Spa si estende su 370 metri quadrati, con sei sale per trattamenti e una piscina coperta di 12 metri costruita intorno ai resti archeologici del sottostante bagno di Huggin Hill. La sala fitness WestinWorkout sarà completa di attrezzature per esercizi TRX e biciclette Peloton.

«Integrare il benessere in modo più olistico nel nostro stile di vita non è mai stato così importante e siamo entusiasti del debutto di Westin Hotels & Resorts nel Regno Unito – spiega Sandra Schulze-Potgieter, vice presidente premium & select brands Europa, Medio Oriente e Africa di Marriott International – Non solo l’hotel stabilirà un nuovo standard di wellness nella capitale, ma la sua posizione privilegiata sul lungofiume diventerà una destinazione per gli abitanti del luogo, per i turisti e per i viaggiatori bleisure, offrendo un incredibile accesso alla città e alle sue ricche offerte».

DESIGN. Concepito dagli architetti britannici Dexter Moren Associates, il design di The Westin London City è fluido e scultoreo, costruito sul concetto di connessione con la natura. All’arrivo, gli ospiti saranno accolti da un atrio ampio e arioso che conduce a due destinazioni gastronomiche, Hithe & Seek, nuovo wine bar sul fiume su due livelli con vista sul Tamigi che offre abbinamenti di vini, spuntini leggeri e piatti da condividere, e Mosaic, ristorante aperto tutto il giorno che propone cucina internazionale.

«Dopo oltre un anno di stop ai viaggi, sono lieto di accogliere di nuovo gli ospiti nella City con una nuova ed entusiasmante apertura – aggiunge Alex Dallocchio, general manager The Westin London City – Non c’è mai stato un momento migliore per visitare Londra e sperimentare la sua ricca offerta. Invitiamo gli ospiti a soggiornare presso l’hotel come base per esplorare la capitale».

Questo progetto comprende anche nove appartamenti con viste sul fiume e 1.060 metri quadrati di spazi ultramoderni per riunioni ed eventi. La Ballroom dell’hotel è uno spazio fluido adattabile a ospitare eventi diversi. Le cinque sale riunioni richiamano il design lineare dell’atrio nord, introducendo elementi locali e texture naturali, creando uno spazio di lavoro accogliente.