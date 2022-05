Western Australia si promuove in Italia aspettando il volo diretto da Perth













È ufficialmente partita la campagna di promozione turistica di Tourism Western Australia, l’ente del turismo dello Stato australiano occidentale, in collaborazione con Qantas, la compagnia di bandiera nazionale.

La destinazione e il vettore aereo uniscono così le forze per stimolare i flussi turistici italiani verso il Western Australia, in particolare attraverso la promozione del volo stagionale diretto che la compagnia aerea australiana opererà tra Roma e Perth a partire dal prossimo 23 giugno.

«Il messaggio della nostra campagna – spiega Rhett Lego, strategic director per l’Europa continentale di Tourism Western Australia – è un invito al visitatore a scoprire le avventure che lo attendono in Western Australia: dalla possibilità di nuotare con i maestosi squali balena, agli indimenticabili paesaggi del territorio tra laghi rosa, spiagge e sorprendenti gole e rilievi modellati nel corso dei secoli, le possibilità qui sono sconfinate quanto il territorio stesso, che rappresenta circa un terzo dell’intera Australia. Se c’è una cosa che tutti noi abbiamo imparato dal periodo della pandemia, è quella di non rimandare più le cose che possiamo fare ora. Ed il momento di partire per questa meta da sogno è proprio adesso, approfittando del volo diretto stagionale che rappresenterà il primo collegamento non-stop tra Europa continentale e Australia».

Con l’invito a vivere nuove avventure in Western Australia volando senza scali da Roma a Perth, la campagna prevede diversi annunci Out Of Home nelle principali stazioni della metropolitana a Roma e a Milano e tram personalizzati in entrambe le città. È inoltre prevista una componente digital che riguarderà alcune delle principali testate online italiane e siti web.

«Siamo felici di vedere Roma e Milano animate dalle immagini capaci di raccontare la diversità del Western Australia – commenta Craig Smith, marketing manager di Tourism Western Australia per l’Italia – che si tratti di un colpo d’occhio in metropolitana o di un tram in centro, siamo sicuri che i colori del Western Australia richiameranno la curiosità di chi ancora non conosce questo Stato e stimoleranno i ricordi di chi invece ha già provato un’esperienza qui, fornendo più di un valido motivo per prenotare subito la prossima vacanza in Western Australia.»

Dello stesso parere Alan Joyce, ceo del Gruppo Qantas che osserva:«L’Australia gode di una reputazione globale come un Paese amichevole, sicuro ed attraente meta turistica, e volando direttamente da Roma i visitatori potranno sperimentare lo ‘Spirito Australiano’ ancor prima di arrivare.»