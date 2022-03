Western Australia sempre più vicino con il volo diretto da Roma













L’Australia non è mai stata così vicina. Sono stati riaperti, dal 3 marzo, i confini del Western Australia, la destinazione a più breve distanza dall’Italia che ora si avvicina con il volo diretto Qantas Roma-Perth (15 ore e 45 minuti), operato con Boeing 787-900 Dreamliner con tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e domenica.

«Del volo se ne parlava da anni ed è il primo dall’Europa continentale. È già pieno – annuncia Adolfo Farisato, commercial manager Italia della compagnia di bandiera australiana – Dopo 23 anni si riprende e ora, con l’introduzione del no stop e dei 280 voli domestici aggiunti dall’1° al 27 marzo, finalmente il Western Australia è proposto nel modo giusto».

Conferma Craig Smith, marketing manager Italia di Tourism Western Australia: «In conseguenza dell’investimento di Quantas il budget promozionale è aumentato perché l’Italia è una destinazione interessante anche per far venire gli australiani a Roma». Buono il feedback del nostro mercato, secondo dietro i tedeschi, con voglia di partire confermata da alcuni dei 20 tour operator specializzati sulla destinazione, già attivi con preventivi per soggiorni a partire da giugno (ma l’estate australiana comincia a novembre). Erano stati circa 11mila i turisti italiani fino al 2019 sugli oltre 75mila in tutta l’Australia.

«Città meravigliosa sull’Oceano Indiano, Perth è la porta d’ingresso del Western Australia, la regione più grande del Paese, inserito per il secondo anno consecutivo nella Top 20 del World Happiness Report di Sustainable Development Solutions Network», continua il manager.

La capitale insieme alla regione vinicola di Margaret River si trova nella fertile zona sud-occidentale. La costa è lunga 12mila chilometri: a distanza di 20 minuti da grattacieli e tipici cottage inglesi ci sono 19 spiagge selvagge, bianche, tra surf e canguri che saltano all’isola di Rottnest presso la cittadina storica di Freemantle. Si può nuotare con i docili delfini che nuotano fino al bagnasciuga nella baia di Monkey Mia o con gli squali balena più a nord nella barriera corallina di Ningaloo Coral Reef. Poi piante e fiori che per l’80% dei casi non si trovano altrove nel mondo e, a un paio d’ore da Perth, l’arido Outback e ancora più a nord la regione del Kimberley, che ospita le sue famose cascate ‘orizzontali’ (incassate nel corso di un fiume), antiche incisioni rupestri aborigene, le cupole di arenaria del Bungle Bungle Range e Broome, con i cammelli di Cable Beach e l’industria delle perle.

Insomma, destinazione avventura per il Western Australia, come sceglie il target principale dei turisti: coppie, spesso in viaggio di nozze e in tour a bordo di camper per vivere un’autentica esperienza in contatto assoluto con la natura.

Per entrare in Western Australia i viaggiatori dovranno essere in possesso di visto, green pass con due dosi, tampone antigenico negativo entro 24 ore o test Pcr effettuato al massimo 72 ore prima della partenza da Roma, il form online Digital Passenger Declaration sempre entro 72 ore dalla partenza, test antigenico rapido fai da te entro 12 ore dall’arrivo a Perth.

Gli appuntamenti trade prevedono il mese di marzo del programma Aussie Specialist dedicato a Western Australia, con prodotti nuovi.