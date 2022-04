West Hollywood, offerta lusso e volo diretto













Alla recente riapertura dei confini Usa si unirà, da giugno, il nuovo volo diretto Roma-Los Angeles di Ita Airways. Si rafforzerà allora la spinta sull’acceleratore che West Hollywood registra da novembre 2021 tra i turisti italiani.

Segnali forti arrivano dal target di ricchissimi giovani imprenditori (parliamo di una notte a 1.000 dollari) che prenotano last second (richiesta il martedì per partenza il venerdì), soggiorno medio di 2 notti e 3 giorni. La destinazione ha clima sempre bello in ogni periodo dell’anno, sole e caldo, temperatura media da minima 13 gradi a massima 23.

Questa l’esperienza di Master Consulting Fl Srl, che ha fatto sognare Milano con il recente training per agenti di viaggi dedicato al lusso “West Hollywood Travel + Tourism Board“.

Da cinque anni l’operatore romano rappresenta nel mercato italiano l’ente del turismo del “Heart of L.A.“. Cuore lo è geograficamente, con i suoi 5 kmq di superficie di città nella città da girare a piedi, in auto con i tanti rideshare o mezzi pubblici gratuiti con vari stop strategici, come alla Walk of Fame e agli Universal Studios, che viaggiano anche di notte.

Ma West Hollywood, a 15 minuti da Beverly Hills, è soprattutto il quartiere dove succede tutto, cuore pulsante di intrattenimento, food, benessere e alta socialità, anche lgbtq, con oltre 150 locali e ristoranti stellati, frequentati dai Vip, e 19 hotel storici e di lusso.

Tre i distretti principali: la Sunset Strip, 2,5 km sulla Sunset Boulevard, piena di club famosi e alternativi; Santa Monica Boulevard, il più esteso, che sbocca sulla Route 66 a Santa Monica (a 40 minuti), con nightlife inclusiva in bar e locali innovativi come “Gracious Madre” per cucina vegana e vegetariana a km 0; West Hollywood design district, il più piccolo, solo un kmq ad alta densità anche di fashion, dove le celebrità fanno shopping tra iconiche showroom e boutique che da noi non arrivano, percorsi wellness all’avanguardia negli alberghi (come al The 1, per la ginnastica facciale).

Un viaggio multi-destinazione, da fare on the road sulla famosa Highway 1, la Pacific Coast Drive che da L.A. a San Francisco (6 ore dopo) inanella Palm Springs, Santa Monica, Santa Barbara, Carmel. E servito, a 40 minuti da Los Angeles, dai due aeroporti internazionali di Burbank e Lax, quest’ultimo migliore per le tante connessioni aeree offerte, con voli dall’Italia per ora operati da Air France e Klm con uno scalo.

Sei, infine, gli indirizzi di hotel top, tutti sulla Sunset Strip e con rooftop tra i migliori negli Stati Uniti per design, servizio a cinque stelle, spesso set di feste ma anche di congressi e corsi di yoga: Hotel 850 (numero civico), tipica casa di alto rango di L.A., gusto contemporaneo per 23 camere e terrazza panoramica sullo skyline, essendo situato sulle colline di Hollywood; West Hollywood Edition (della Marriot più esclusiva), nuova generazione del lusso, tra design e molto verde, 188 camere + appartamenti collegati all’hotel; The London at Beverly Hills, albergo individuale chic e sofisticato, solo 226 suite; Sunset Tower, il primo a essere costruito, nel 1929, ristrutturato nel 2008, con 81 camere immerse nell’Art Deco; 1 West Hollywood, minimalista, design ecosostenibile, con forte presenza di legno, 285 camere; Pendry West Hollywood, l’ultimo aperto (aprile 2021), accanto a The 1, 149 camere e super attenzione ai dettagli.

Ha chiuso la presentazione milanese un minuto di silenzio che Francesca Loquenzi, alla sua prima uscita pubblica dal lutto, ha chiesto per l’amato papà Massimo.