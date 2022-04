WeRoad, alla guida ora c’è D’Amico (ex Booking)













Nuovo chief executive officer per WeRoad: si tratta di Andrea D’Amico (in foto a destra), che conta 18 anni di esperienza in Booking fino ad arrivare a ricoprire la carica di vice president e managing director Emea dell’Ota, gestendo un team di 1.500 persone in 90 uffici.

L’annuncio del ceo arriva contestualmente a quello del piano di espansione che prevede, dal prossimo anno, l’ingresso dei nuovi mercati di Germania e Francia per poi estendersi a tutto il Dach, Benelux e Nordics.

“Come WeRoad l’ambizione è la stessa: il piano industriale prevede entro il 2025 di far viaggiare 250mila persone, grazie a 5mila coordinatori e l’apertura anche di Germania e Francia per 300 milioni di euro di fatturato – ha scritto il ceo e founder WeRoad Paolo De Nadai (in foto a sinistra) su LinkedIn – Per realizzare questa crescita stiamo lavorando a un nuovo round internazionale, ma soprattutto oggi diamo il benvenuto ad Andrea. Il primo ceo proveniente dall’esterno dell’azienda non è mai un passaggio facile e Andrea è la persona che stavamo cercando: un manager di solida esperienza nel settore del travel tech. In questi mesi ci siamo conosciuti prima da lontano e poi sempre più da vicino. Abbiamo trovato una grande sintonia di valori, vision e complementarità sui punti di forza e stile di leadership”.

“Andrea ci aiuterà a crescere più velocemente – ha continuato – con meno errori e con maggior credibilità internazionale. Insieme a WeRoad sono sempre di più le scale up che da Milano o dall’Italia stanno attirando professionalità internazionali in una corsa positiva a far scalare il nostro Paese nelle classifiche di innovazione e investimenti. In WeRoad Andrea arriva a guidare un team di 92 persone di 8 diverse nazionalità che dovrà raddoppiare nei prossimi 3 anni”.

WeRoad, insieme alle company ScuolaZoo, ZooCom e Together, è parte di OneDay Group.