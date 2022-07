Wellness specialist? Nasce la rete di consulenti Glowing Flow













Nasce Glowing Flow, primo hub di wellness specialist dedicato allo sviluppo di wellness concept sartoriali innovativi e nuovi modi di viaggiare per cercare il proprio benessere.

Idee, progetti, strategie, team coaching attraverso il brainstorming di esperti di fama internazionale, a partire dai fondatori Patrizia Bortolin e Stefano Battaglia, professionisti italiani che si sono guadagnati un posto di spicco nel panorama wellness a livello mondiale.

Bortolin è una wellness advisor e Spa designer riconosciuta a livello globale con un eccellente track record di successi nelle principali medical Spa, destinazioni termali e Spa Hotels di lusso e una consolidata capacità di progettare, sviluppare e lanciare wellness concept, ritiri, trattamenti e prodotti unici. Battaglia è una tra le figure di riferimento nel panorama mondiale del wellness rigenerativo.

Glowing Flow si rivolge a: proprietari di hotel interessati a un’offerta wellness sostenibile e innovativa, con cura del cliente di altissimo livello, oppure desiderosi di rinfrescare e ridisegnare le Spa esistenti, progettare menu, trattamenti e retreat memorabili; gruppi alberghieri pronti ad allargare con una proposta wellness la propria offerta di luxury hospitality; consulenti Spa e architetti in cerca di una nuova wellness identity per i propri clienti o di un supporto per creare spazi e strutture; Spa director orientati a migliorare le vendite, sviluppando team performanti, progettando esperienze indimenticabili per i clienti, rinnovando le offerte esistenti e mettendo la felicità al centro della strategia; aziende del benessere e case cosmetiche che vogliono integrare elementi di benessere olistico nei loro prodotti e creare esperienze per le Spa degli hotel.

Sulla scia del successo della Spa del Preidlhof in Alto Adige, Bortolin ha trasformato la propria visione di benessere che integra medicina complementare, consapevolezza ed esperienze sensoriali, con un approccio olistico e originale, in asset da promuovere e sviluppare anche lontano dai confini nazionali.

«Il mio amore per il mondo delle Spa, la passione per gli hotel e per la cultura del bel viaggiare mi guidano ad aprire un’attività in cui potermi concentrare su ciò che conta davvero e che rende autentica la vacanza benessere dei viaggiatori contemporanei: il disegnare un concept unico e creativo a misura del luogo in cui si trova e una filosofia di benessere diversa per ogni wellness hotel, ma sempre sostenibile, poetica, armoniosa e indimenticabile – spiega Patrizia Bortolin – Con me in questo viaggio le persone più straordinarie conosciute in questi anni di successi e grande impegno, a cominciare da Stefano Battaglia, il pioniere del benessere emotivo e mentale in ambito Spa e fonte di incredibili ispirazioni. Ma anche collaboratori che trasudano eccellenza e cura in tutti gli ambiti necessari per creare il nuovo wellness».