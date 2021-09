Welfare, Italo lancia il progetto Itales for a better world challenge













Italo prosegue il suo impegno nel sociale e lancia Itales for a better world challenge. Si tratta di un progetto ambizioso nell’ambito delle attività welfare dell’azienda, che va incontro alle esigenze dei giovani dipendenti con un’età media di 34 anni.

Nel primo Itales for a better world challenge, l’obiettivo è essere tutti insieme: dipendenti, famiglie e amici, al fianco di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e partecipare a iniziative e sfide per raccogliere fondi e finanziare un’annualità di una borsa di studio, della durata di tre anni, per una ricercatrice o ricercatore impegnati nella lotta ai tumori infantili. Questo progetto rappresenta solo la prima tappa di un percorso che vedrà Italo coinvolto nel sostegno ad altre organizzazioni impegnate nel sociale.

All’interno della prima challenge ci sono importanti iniziative come Italo for Airc Challenge, la Milano-Napoli for Airc, le Stories for a better world e la Virtual Itales on the run for Airc.

Un grande progetto che si inserisce all’interno del pilastro Culture di Itales, dedicato principalmente a progetti di carattere etico sociali, con particolare attenzione alle iniziative a sostegno delle charity. Ma una parte significativa dell’impegno welfare riguarda anche la salute delle persone e dei propri familiari con il pilastro Care: dedicato a tutte le iniziative volte al benessere psicofisico e al miglioramento della qualità della vita dei dipendenti e della loro famiglia.

In questo campo meritano particolare attenzione l’ampia gamma delle coperture assicurative integrative alle prestazioni del Sistema sanitario nazionale e il miglioramento delle coperture assicurative grazie a un importante incremento dell’investimento aziendale di quasi 900mila euro annui, oltre che la possibilità di usufruire di un supporto psicologico per gestire situazioni che possono originarsi nell’attività professionale.

C’è poi il capitolo Balance: Italo eroga infatti una serie di servizi collegati ai bisogni della famiglia e al supporto alla genitorialità, attraverso la promozione di una migliore worklife balance, riconoscendo anche a ogni dipendente un contributo annuo destinato alla loro fruizione con la possibilità di convertire in welfare anche il Premio di Risultato legato al raggiungimento degli obiettivi.