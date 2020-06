Welcome Travel spinge sull’app B2C per agenzie e clienti

Welcome Travel lancia una promo per favorire le agenzie di viaggi affiliate nell’attivazione della nuova app, che – in fase di riapertura – aiuta a comunicare in modo continuativo e immediato con i clienti per stimolare la voglia di vacanza.

Dedicata ai clienti delle agenzie del network, disponibile per iOS e Android, scaricabile da App Store e Google Play, l’app Welcome Travel permette, infatti, di restare in contatto con la propria agenzia di viaggi prima, durante e dopo la vacanza.

«Per supportare le agenzie del network anche nella fase di riapertura, fino a ottobre la nuova app verrà rilasciata gratuitamente a tutti i punti vendita che ne faranno richiesta – spiega Massimo Segato, direttore rete indiretta del network – E inoltre, abbiamo previsto una proroga della gratuità di altri 6 mesi per tutte le agenzie che entro il 31 ottobre registreranno almeno 500 download, ovvero 500 clienti che avranno scaricato la nostra app».

La nuova app è personalizzata per ogni singola agenzia che aderisce al servizio e integrata con tutte le funzionalità di WelGo!, il motore di ricerca Welcome Travel.

I clienti potranno consultare le proposte di vacanza selezionandole in base alle loro preferenze di data, destinazione, aeroporto di partenza, ecc. e contattare l’agenzia oppure – se lo desiderano – bloccare già l’opzione da confermare poi presso un punto vendita della rete Welcome. È anche possibile scaricare audioguide relative a città di particolare interesse turistico.

Il servizio prevede anche l’attivazione della funzionalità Wep@y, sistema di incassi e pagamenti online che permette alle agenzie del network di offrire ai propri clienti una modalità di pagamento digitale sicura e affidabile, utilizzando lo smartphone, pagando con le carte di credito in un’unica soluzione o scegliendo il pagamento rateale.