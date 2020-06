Welcome Travel sigla un accordo con la spagnola Civitatis

Civitatis, l’azienda spagnola di distribuzione online di escursioni e visite guidate, cresce anche sul territorio italiano. La compagnia iberica ha infatti firmato un accordo di collaborazione con Welcome Travel.

A seguito della firma dell’accordo, Welcome Travel integrerà l’offerta di Civitatis nella propria piattaforma B2B, nell’app mobile e sul suo sito web.

«Siamo molto felici di aver firmato questo accordo di collaborazione, che ribadisce la nostra intenzione di affermarci come leader nella vendita di tour ed escursioni in italiano, così come lo siamo già nel mercato di lingua spagnola», ha affermato Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitatis.

Le cifre supportano le parole di Alberto Gutiérrez, dato che da quando l’azienda spagnola è entrata nel mercato turistico italiano nel 2018, e il numero di clienti italiani che prenotano le proprie attività su Civitatis è cresciuto esponenzialmente anno dopo anno, così come la sua offerta di prodotti nello Stivale.

Per quanto riguarda l’ambito B2B, l’accordo con Welcome Travel consentirà a Civitatis di triplicare il numero delle agenzie di viaggi presenti sul territorio italiano con cui collabora, da 500 a 1.800. Attualmente Civitatis lavora a livello globale con oltre 12.800 adv. In Spagna, tutte le agenzie già offrono il catalogo di Civitatis ai propri clienti, attività collaborativa che «speriamo che si replichi nei prossimi mesi con gli agenti italiani», ha concluso Gutiérrez.