Welcome Travel, online il catalogo #liberidiviaggiare

Per la prima volta in edizione digitale, è in distribuzione a oltre 600mila clienti, il nuovo catalogo promozionale #liberidiviaggiare di Welcome Travel, con un’ampia selezione di offerte di viaggio.

Una scelta, quella del formato elettronico, pensata per soddisfare le esigenze del cliente contemporaneo che, sempre più tecnologico, tende a concentrare la ricerca delle proposte di viaggio maggiormente sull’online, in particolare in quest’ultimo periodo in cui si è assistito a una forte digitalizzazione.

Un’edizione innovativa, questa, che consente l’aggiornamento dei prezzi e delle disponibilità in tempo reale, offrendo un’ampia scelta di viaggi dedicata in particolare a mare Italia, montagna, Grecia e Spagna, e una speciale sezione Luxury per chi cerca, nella vacanza, emozioni ed esperienze straordinarie.

Pensato per dare un ulteriore ed efficace strumento di vendita alle agenzie di viaggi del network, il nuovo promozionale può essere utilizzato per attività di marketing con l’obiettivo di raggiungere nuovi clienti o interagire con quelli fidelizzati.

«La scelta di produrre il consueto catalogo promozionale in formato digitale risponde al mutato contesto di mercato ̶ spiega Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel ̶ L’obiettivo, infatti, è di intercettare la domanda di un cliente che, nonostante sia sempre più online, nella scelta del viaggio continua a cercare anche la consulenza, la garanzia e la sicurezza che solo un’agenzia di viaggi può fornire. Il nuovo supporto è frutto di un importante investimento e di un enorme impegno del team prodotto, marketing e It che durante il periodo del lockdown e nei mesi successivi hanno lavorato ancora più del solito per arrivare a questo risultato».

La veicolazione del promozionale #Liberidiviaggiare avviene tramite app, siti delle agenzie Welcome Travel e un link per consentire di condividere i contenuti anche attraverso i propri canali social.