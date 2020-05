Welcome Travel offre alle agenzie una vetrina online

Per supportare ancor di più le agenzie di viaggi e creare una vetrina online per i vari punti vendita, Welcome Travel ha siglato una partnership con il portale iorestoacasa.delivery, in grado di assecondare così le nuove esigenze della clientela e offrire un servizio basato sul concetto di prossimità e vendita anche al di fuori del negozio fisico.

«La fase di riapertura delle agenzie sarà caratterizzata, almeno in un primo periodo, dalla necessità di convivere con gli effetti di una pandemia che ha cambiato radicalmente anche i nostri comportamenti d’acquisto – spiega Massimo Segato, direttore rete indiretta del network – Con questa nuova partnership intendiamo aiutare le nostre agenzie ad approcciare le vendite con modalità innovative che tengano conto delle nuove prevedibili esigenze dei clienti».

L’iniziativa nasce dalla considerazione che con l’emergenza Covid-19 le agenzie del network, come del resto tutti i punti vendita fisici in Italia, con la riapertura dovranno necessariamente adottare provvedimenti per regolare gli accessi in negozio, restrizioni che certamente modificheranno le abitudini dei consumatori. Da qui l’operazione avviata da Welcome, che garantisce alle sue adv affiliate un ulteriore canale di ingaggio del cliente, offrendo un’opportunità per proporsi anche con una vetrina virtuale.