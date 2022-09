Welcome Travel lancia la campagna honeymooners per le agenzie

Il Gruppo Welcome Travel investe sul segmento honeymooners lanciando la Campagna Sposi 2022/23 per sostenere le agenzie di viaggi nel processo di acquisizione di nuovi clienti. L’operazione prevede una serie di iniziative e promozioni ad hoc. Si chiama “Viaggi d’Amore” la campagna 2022/23 dedicata a tutti i clienti che prenoteranno un viaggio di nozze in uno dei punti vendita Welcome Travel aderenti alla campagna. La durata dell’iniziativa è annuale e valida per le prenotazioni effettuate dal 1° settembre 2022.

La novità di quest’anno è – oltre a un panel di t.o. coinvolti sempre più ampio – un gift per le coppie di sposi che saranno omaggiate di un set di due valige: un trolley medio e uno da cabina, dell’esclusiva linea Welcome Travel by Jaguar. I trolley, di colore argento e rifiniture azzurre che richiamano il brand, sono realizzati in Abs, un materiale duttile, resistente e leggero e dotati di quattro ruote doppie e chiusura Tsa integrata.

«Dopo due anni di fermo, anche il segmento sposi è in decisa ripresa e si riconferma un target di riferimento per le nostre Agenzie – spiega Dante Colitta, direttore commerciale & marketing Welcome Travel Group – A incidere sulla ripresa ha contribuito anche un importante fattore: quello dei viaggi sospesi nel 2020; la fine delle restrizioni ha fatto sì che ci siano di nuovo le condizioni affinché anche i viaggi di nozze possano essere effettuati, con soddisfazione di tutti».

A supporto dell’operazione, Welcome Travel continua ad affiancare le agenzie nelle principali fiere dedicate a questo segmento di mercato, con una serie di iniziative e promozioni ad hoc per il target. Il kit Fiere Sposi, composto da materiale utile per valorizzare la partecipazione alle fiere Sposi e per l’arredo dello stand. Il network mette a disposizione, infine, anche un completo pacchetto di materiali pop, composto da locandina per la vetrina, layout grafici personalizzabili e studiati per supportare la campagna sui principali canali social e la slide per personalizzare il palinsesto del digital signage, lo strumento di comunicazione che consente di avere una vetrina accattivante con offerte sempre aggiornate in tempo reale attraverso campagne mirate.