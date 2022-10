Welcome Travel in fiera con il claim “La gente dei viaggi”

Il grande network Welcome Travel Group coglie l’occasione, nella tre giorni di Rimini, per incontrare e condividere del tempo con le agenzie di viaggi, per fare insieme il bilancio dell’estate 2022, tra vendite e progettualità in essere.

Protagonista dello stand 125-126 (Padiglione C3) l’iniziativa “La gente dei viaggi”, gioco di parole pensato (la gente sta anche per l’agente, ndr) per dare valore e mettere al centro le persone che da sempre sono il cuore del network: gli agenti di viaggi e i loro viaggiatori.

Nello stand un corner dedicato offre la presentazione del nuovo crm e dei portali We hub e Geo space, basati sulla tecnologia Salesforce. «Torniamo a Ttg dopo due anni complicati e un’ultima estate complessa e sorprendente al tempo stesso ̶ spiega Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel – La nostra progettualità non ha mai subito battute d’arresto ed è con questo spirito che ci presentiamo nuovamente in fiera».