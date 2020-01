Welcome Travel, in agenzia il catalogo Crociere 2020

I cataloghi promozionali Welcome Travel dedicati alla programmazione Crociere per l’anno 2020 sono in distribuzione in questi giorni in tutte le agenzie affiliate. Il network propone un’edizione interamente dedicata alle migliori proposte di Costa Crociere e Gioco Viaggi con partenze da febbraio a dicembre di quest’anno.

Tra le proposte, le più crociere Costa nel Mediterraneo, nel Nord Europa, negli Emirati, in Oriente e nei Caraibi, unitamente agli itinerari Gioco Viaggi nel Mediterraneo e in Polinesia. Tutti i prezzi pubblicati sono finiti e inclusivi degli oneri obbligatori.

Prosegue inoltre il servizio di personalizzazione dei cataloghi, che Welcome Travel mette a disposizione di tutte le agenzie del network e che permette, oltre alla stampa del logo dell’adv sulla prima e quarta di copertina, anche la presenza di fotografie del punto vendita e degli agenti di e un testo promozionale redatto dall’agenzia stessa con la descrizione dei servizi offerti.

Anche l’edizione dedicata alle vacanze in crociera, offre una ricca selezione di proposte selezionate ad hoc per una facile consultazione. Un efficace strumento di vendita che le adv del network possono utilizzare per le proprie attività di marketing territoriale; possono, inoltre, pubblicare sul loro sito web la versione digitale sfogliabile per condividerla con i propri clienti.

E per supportare ulteriormente le vendite in questo trimestre dell’anno, Welcome Travel e Costa Crociere hanno riservato alle affiliate al network numerose iniziative commerciali, cumulabili tra loro, come We Trolley, il trolley giallo da cabina in regalo per i clienti che prenoteranno una crociera con la promozione Super All Inclusive arricchita del pacchetto escursioni PasseparTour.

Tra le promozioni riservate ai clienti delle agenzie Welcome Travel, anche Costa 100, con oltre 180 partenze fino a novembre 2020 che prevedono sconti esclusivi fino a 500 euro a cabina e Welcome Special, ovvero lo speciale credito a bordo di 100 euro a cabina valido fino al 14 febbraio su una selezione di partenze da maggio a novembre 2020.

Per le adv del network che confermeranno la prenotazione di crociere Costa con il pacchetto Passepartour entro il 29 febbraio è prevista, inoltre, all’interno del programma di incentivazione Segui-C, una supercommissione esclusiva fino al +5% direttamente in estratto conto.