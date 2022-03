Welcome Travel Group, riparte e raddoppia la campagna #IoPrenotoInAgenziaViaggi













L’Italia riapre le frontiere e Welcome Travel Group, sotto la guida del suo amministratore delegato Adriano Apicella, lancia due nuove campagne di comunicazione il cui l’obiettivo è valorizzare la centralità e il ruolo dell’agente di viaggi come figura indispensabile per prenotare vacanze sicure e serene.

In particolare, dopo l’edizione dello scorso anno, Welcome Travel rilancia il claim/hashtag #ioprenotoinagenziaviaggi, mentre parte dalle agenzie di casa Geo il ritornello #inagenziaviaggitrovi che enuncia, in forma molto emozionale, tutti i valori che l’adv è capace di trasmettere al cliente finale per soddisfare le sue aspettative e realizzare i suoi sogni più belli.

Entrambe le campagne pongono i punti vendita al centro della scena in questa nuova fase di ripartenza. E saranno loro, le agenzie, a utilizzare i materiali messi a disposizione per descrivere in prima persona i motivi per cui è meglio affidarsi a veri professionisti nella scelta e prenotazione delle vacanze.

Le campagne Welcome si svilupperanno su due filoni differenti con un palinsesto settimanale di materiali sempre nuovi. #ioprenotoinagenziaviaggi e #inagenziaviaggitrovi sono attive su tutti i touchpoint del Gruppo: i siti web Welcome e Geo, quelli delle singole adv, sulle app e i totem Digital Signage, sui Facebook e Instagram e sulle newsletter inviate ai clienti.

Nutrito il pacchetto di materiali, in continuo aggiornamento, personalizzabili con il logo del punto vendita.