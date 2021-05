Welcome Travel Group porta 1.200 agenti su Costa Smeralda













Welcome Travel Group, nato dalla fusione di Welcome Travel e Geo Travel Network, porta a bordo di Costa Smeralda 1.200 persone in rappresentanza delle agenzie di viaggi dei due brand. Due gli eventi dedicati: “We Play Cruising Again”, dall’8 al 15 maggio per le agenzie Welcome Travel, e “Ripartiamo Insieme”, dal 15 al 22 maggio rivolto alle agenzie Geo.

La ripartenza è l’occasione per gli agenti di scoprire e toccare con mano il nuovo modo di fare crociera che la compagnia ha studiato per offrire agli ospiti un’esperienza più sicura e serena, grazie ai rigorosi protocolli previsti dal Costa Safety Protocol. Il duplice evento sarà l’occasione per ritrovarsi, confrontarsi e fare il punto sulle strategie di vendita in vista dell’imminente ripartenza.

Sold out nella numerica delle cabine dedicate al network, che rappresenta un importante segnale di fiducia per tutto il comparto.

«Abbiamo colto con estremo favore l’opportunità che Costa ci ha messo a disposizione ̶ dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group – Dopo 14 mesi in cui abbiamo vissuto in un mondo artefatto, questi due eventi rappresenteranno per le nostre agenzie una reale ripartenza che segnerà il ritorno a una progressiva normalità. Il “We Play Cruising Again” e il “Ripartiamo Insieme” saranno un’occasione imperdibile per rivedersi in presenza, nel doveroso rispetto delle misure di sicurezza garantite dal Costa Safety Protocol».

Il programma dei due eventi prevede l’imbarco da tutti i porti dell’itinerario italiano di Costa Smeralda: dal 5 all’11 maggio per le agenzie Welcome Travel e dal 12 al 18 maggio per quelle Geo.

Durante la crociera, in programma incontri con il top management Welcome Travel, Geo e Costa Crociere per fare il punto sull’anno appena trascorso, parlare delle nuove prospettive per il futuro, delle novità di prodotto e delle strategie commerciali.