Welcome Travel a Tutto Sposi con “Viaggi d’Amore”

Dopo aver lanciato la nuova campagna sposi 2022/23 – che comprende una serie di iniziative e promozioni ad hoc per questo target – Welcome Travel partecipa a “Tutto Sposi”, la fiera internazionale del wedding che in corso di svolgimento a Napoli dal 22 al 30 ottobre 2022.

Durante la kermesse grande centralità è chiaramente affidata a “Viaggi d’Amore”, la campagna dedicata a tutti coloro che prenoteranno un viaggio di nozze in uno dei punti vendita Welcome Travel aderenti all’iniziativa, che quest’anno, oltre a un panel di tour operator coinvolti sempre più ampio, include un gift fatto di un set di due valigie, un trolley medio e uno da cabina dell’esclusiva linea Welcome Travel by Jaguar.

«Abbiamo colto l’occasione di Tutto Sposi 2022 per presentare le destinazioni più trendy e accessibili del momento, i viaggi di nozze tailor made e le nostre proposte esclusive – dichiara Gennaro Villani, responsabile operativo Welcome Travel Sud – Siamo confidenti nel realizzare in fiera il volume dei contatti a cui eravamo abituati pre-pandemia e questo confermerà l’efficacia del nostro investimento a sostegno dell’attività delle nostre Agenzie affiliate. Ci aspettano giorni di intenso lavoro per incontrare centinaia di futuri sposi e convincerli a prenotare con noi la loro luna di miele con l’ausilio di scontistiche molto accattivanti a noi dedicate da parte dei nostri partner».