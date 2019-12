Welcome to Rome, un museo virtuale per 2000 anni di storia

Si chiama “Welcome to Rome” ed è l’ultima, innovativa macchina del tempo ideata dal fisico e divulgatore Paco Lanciani, già artefice di altri poli attrattivi di successo nella capitale come le Domus Romane di Palazzo Valentini e dei Fori di Augusto e di Cesare.

“Welcome To Rome” vuole essere un’affascinante e sorprendente spettacolo interattivo dedicato a Roma e alla sua storia millenaria; un vero e proprio viaggio attraverso una particolare multiproiezione. L’animazione è stata infatti realizzata su pareti e soffitti mentre a terra i visitatori potranno visionare un grande plastico della città che si illumina per mostrare l’evoluzione di Roma nei secoli.

La location di Welcome to Rome è in pieno centro a Roma, presso l’ex cinema Augustus, a due passi da Piazza Navona e si compone di una sala di proiezione immersiva da 84 posti dedicata alla storia di Roma e di 4 salette con exhibit interattivi dedicati ai Fori Imperiali, al Mausoleo di Adriano, al Foro di Augusto ed alla Basilica di San Pietro.

La proiezione immersiva, della durata di 30 minuti, inizia ogni mezz’ora e la visione degli exhibit, per una durata complessiva di 20 minuti, può avvenire prima o dopo la proiezione.