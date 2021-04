Welcome To Italy, è online il portale incoming targato Cossu-Apicella













È in rete il nuovo sito Welcome To Italy, progettato da Portale Sardegna e Welcome Travel Group e dedicato all’offerta incoming. Il portale B2C garantisce in un’ottica user friendly, un rapido accesso ai Viaggi Smart ed esperienze che valorizzano al meglio le destinazioni turistiche nel territorio italiano (www.welcometoitaly.com) ed è tradotto in quattro lingue.

Attraverso Welcome to Italy, il cliente straniero può cercare uno dei tanti Smart Package caratterizzati da descrizioni approfondite e itinerari unici; i clienti italiani invece potranno scegliere nel funnel di prenotazione la loro agenzia Welcome Travel con la quale completare l’acquisto.

La filiera di Welcome to Italy, che ha ricevuto anche il patrocinio di Enit, è incentrata sulla figura dell’Italy Local Expert, professionista che assiste il cliente in loco e alimenta il magazzino digitale di materie prime turistiche per consentire di produrre Viaggi Smart in tempi ridotti. L’infrastruttura tecnologica a disposizione dei Local Expert ha consentito a Portale Sardegna di ottenere, in breve tempo, un catalogo digitale multi-tematico, reso possibile dalla mappatura di più di 5.800 attrattori turistici attraverso il quale è stato possibile creare oltre 450 Viaggi Smart, a copertura delle principali destinazioni italiane.

«I fatti parlano chiaro: la nostra società, nel periodo più difficile della sua storia, è stata in grado di inventare una vera e propria filiera di settore rivoluzionaria, modificare il proprio il modello di business ed esportarlo nel territorio nazionale, grazie alla partnership con Welcome Travel Group e alla lungimiranza del proprio management – Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna – Oggi Portale Sardegna è un operatore nazionale con delle potenzialità distributive semplicemente inimmaginabili prima della pandemia».

Gli fa eco Adriano Apicella, ceo di Welcome Travel: «Con Welcome to Italy la distribuzione turistica organizzata può riprendersi la quota di mercato oggi nelle mani delle multinazionali del web: una risposta che parte dal locale, dalla valorizzazione degli antichi saperi e sapori con una strategia unica in grado di creare quelle economie di scala indispensabili nel marketing & distribution. Abbiamo creato la prima rete italiana di operatori incoming, le agenzie di viaggi Welcome Travel già protagoniste nell’outgoing, entrano con forza e determinazione nell’incoming con lo scopo di valorizzare le innumerevoli opportunità turistiche offerte dal nostro bellissimo Paese».