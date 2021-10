Welcome to Italy alla conquista delle agenzie Usa













Il portale incoming Welcomle to Italy sbarca negli Usa grazie all’accordo stipulato tra i due azionisti (Portale Sardegna e Welcome Travel Group) e Apg North America, società americana con sede a New York, Miami e Los Angeles che fa parte della rete Apg, tra le principali società Gsa nel mondo, a copertura di oltre 170 paesi.

La partnership prevede la diffusione del prodotto Welcome to Italy nel mercato nordamericano attraverso la creazione di una piattaforma di vendita personalizzata, in linea con le esigenze del mercato e rivolta alla rete di 45.000 agenzie di viaggi affiliate. Le adv statunitensi, quindi, avranno l’accesso diretto alla piattaforma Welcome to Italy, con dominio dedicato, da cui potranno gestire il catalogo dei prodotti e dei servizi offerti proponendo gli stessi alla clientela con il mark up desiderato.

Apg North America annovera, tra i suoi clienti, importanti player della travel industry Usa a cui proporre soluzioni di integrazione in modalità white label del prodotto Welcome to Italy.

L’accordo strategico è di grande rilevanza per il prossimo lancio e la valorizzazione del progetto Welcome to Italy nel mercato degli Stati Uniti, che risulta essere di interesse storico per la destinazione Italia. In particolare, i servizi proposti, realizzati per promuovere gli asset turistici più tipici del Bel Paese in combinazione con l’assistenza e la consulenza degli Italy Local Expert, consentiranno al turista americano di beneficiare di un’esperienza di viaggio autentica e originale.

«L’accordo raggiunto con Apg testimonia il fatto che attraverso Welcome to Italy il Gruppo ha la possibilità di interfacciarsi con canali distributivi di rilievo internazionale – ha detto Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna – La partnership consente non solo di aprire nei prossimi anni Welcome to Italy al mercato Nordamericano ma altresì di realizzare relazioni di importanza strategica rilevante con i provider storici della filiera turistica internazionale. Intendiamo condividere il nostro know-how turistico improntato all’innovazione con gli operatori americani che da decenni prediligono la destinazione Italia per i loro clienti».

Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group, esprime soddisfazione per «l’interesse che Welcome to Italy sta suscitando con i più importanti buyer esteri che vedono nella piattaforma un prodotto sotto il profilo tecnico rivoluzionario e certamente in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori stranieri. Apg è un partner di prestigio che mette a sistema in modo diretto gli operatori flying con il network degli operatori landing e, per tale motivo, l’accordo ha per noi un valore di grande rilievo».

Julianna Hill, ceo di Apg North America, sottolinea: «Prima di firmare questo accordo importante ho voluto personalmente provare i servizi proposti nella piattaforma Welcome to Italy; riconosco di aver trovato il sistema di prenotazione e il business model estremamente interessanti e rivoluzionari. Sono certa che l’assistenza e la consulenza in loco degli Italy Local Expert insieme alla possibilità di vivere un’esperienza realmente autentica in Italia, scoprendo il territorio e le sue attrazioni più tipiche, saranno apprezzate dal mercato americano».