Welcome sigla una partnership con Travel Clinics Ambimed

Nuovo accordo in casa Welcome Travel. A fronte del quadro epidemiologico globale il network di adv ha creato, insieme ad Ambimed, società specializzata in servizi sanitari dedicati alla medicina internazionale dei viaggi, una partnership per offrire prestazioni idonee alle esigenze attuali dei viaggiatori.

Ora, quindi, le agenzie Welcome possono contare su un ulteriore strumento di vendita, offrendo ai propri clienti servizi sanitari che li proteggano e, allo stesso tempo, permettano loro di acquisire consapevolezza in materia di rischi e delle relative soluzioni preventive. Gli agenti possono, inoltre, organizzare per la propria clientela, sia in ambito leisure che business travel, sessioni formative specifiche, tenute da medici specializzati, sulla medicina dei viaggi e sul tema Covid-19.

«Abbiamo deciso di spingere la partnership con Ambimed ̶ dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel ̶ perché la sicurezza dei viaggiatori e il viaggio stesso sono sempre più intimamente correlati. La ripartenza passa anche dalla possibilità di offrire ai clienti la massima completezza d’informazione con un facile accesso alle migliori soluzioni possibili. Le agenzie del network potranno così avere al proprio fianco consulenti ed esperti in grado di rispondere in ogni momento a qualsiasi necessario approfondimento legato alla sicurezza del viaggio e dei propri clienti».

Tra i servizi previsti dall’accordo con Ambimed, le agenzie Welcome Travel potranno agevolare i propri clienti nel prenotare tamponi, sierologici e test rapidi in tutte le regioni autorizzate.