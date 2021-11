Welcome porta le agenzie alla scoperta di Costa Firenze













Welcome Travel Group, network nato dalla fusione di Welcome Travel e Geo Travel Network, porta gli agenti di viaggi a bordo di Costa Firenze in un doppio appuntamento che unisce la formazione alla scoperta delle nuova nave di Costa Crociere.

Con “We Play Come and Sea” dedicato alle agenzie Welcome Travel, che si svolgerà dall’7 al 14 novembre e “Sea You On Board ” previsto dal 14 al 21 novembre rivolto alle agenzie Geo, Costa Firenze ospiterà le agenzie dei due brand che potranno così vivere personalmente sia il fascino tutto italiano della nave più recente della flotta.

La compagnia ha, infatti, recentemente presentato la propria nuova proposta basata sull’esplorazione delle destinazioni tramite esperienze uniche, a bordo come a terra. Per costruire queste esperienze, Costa Crociere ha lavorato su tre elementi principali – gastronomia, escursioni, sostenibilità – comunicati attraverso una nuova visual identity e in linea con il “Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo”, il decalogo che riassume l’impegno di Costa Crociere per crescere insieme alle comunità locali e promuovere un viaggio attento e responsabile.

I due eventi formativi servono, dunque, alla conoscenza diretta del prodotto che diventa uno strumento di vendita fondamentale per poter comunicare ai clienti il nuovo modo di vivere una vacanza a bordo di una nave Costa.

«Saranno oltre 400 i colleghi presenti a bordo di Costa Firenze ̶ dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group – abbiamo, infatti, voluto coinvolgere il massimo numero possibile di agenti per far vivere loro appieno la bellezza e l’unicità di Costa Firenze. Su entrambi gli itinerari, è previsto un incontro del management team di Welcome Travel con le agenzie presenti a bordo per condividere le esclusive leve commerciali e di marketing messe a disposizione della rete per affrontare al meglio il nuovo anno commerciale e le grandi novità su cui sta lavorando il Network. Per la prima volta, inoltre, durante gli appuntamenti sulla nave saranno coinvolte anche quelle agenzie Welcome Travel e Geo che non potranno partecipare “in presenza”, quindi, non mi resta che dire … stay tuned».